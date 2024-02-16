Интер готов продать Мартинеса за 100 млн евро

ПСЖ может попробовать перехватить форварда у МЮ.

Лаутаро Мартинес уже летом может сменить клубную прописку, пишет La Gazzetta dello Sport.

Аргентинским форвардом интересуется МЮ, однако после ухода Мбаппе, к гонке может присоединиться ПСЖ.

В шорт-листе паржиан находится немало игроков, и Лаутаро - один из самых дешевых вариантов, даже несмотря на солидный ценник.

Руководство "нерадзурри" готово продать аргентинца, если ПСЖ предложит 100 млн евро безо всяких бонусов. С таким предложением МЮ будет непросто тягаться.

Ранее также сообщалось, что Валенсия хочет выкупить контракт Яремчука.

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