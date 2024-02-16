iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер готов продать Мартинеса за 100 млн евро

ПСЖ может попробовать перехватить форварда у МЮ.
Сегодня, 14:56
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Лаутаро Мартинес уже летом может сменить клубную прописку, пишет La Gazzetta dello Sport.

Аргентинским форвардом интересуется МЮ, однако после ухода Мбаппе, к гонке может присоединиться ПСЖ.

В шорт-листе паржиан находится немало игроков, и Лаутаро - один из самых дешевых вариантов, даже несмотря на солидный ценник.

Руководство "нерадзурри" готово продать аргентинца, если ПСЖ предложит 100 млн евро безо всяких бонусов. С таким предложением МЮ будет непросто тягаться.

Ранее также сообщалось, что Валенсия хочет выкупить контракт Яремчука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лаутаро Мартинес

Статьи по теме

Форвард Интера обошел клубную легенду по результативности Форвард Интера обошел клубную легенду по результативности
"Лишь вопрос времени": капитан Интера переподпишет контракт со "змеями" "Лишь вопрос времени": капитан Интера переподпишет контракт со "змеями"
Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений
Интер близок к продлению контракта со своим главным бомбардиром Интер близок к продлению контракта со своим главным бомбардиром
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров

Последние новости

Европа18:53
Милан предложил новый контракт своему голкиперу на улучшенных условиях
Формула 118:42
Ферстаппен - о переходе Хэмилтона в Феррари: Никогда не скажу "никогда" подобному решению
Киберспорт18:20
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
НБА18:18
Звездный уик-энд НБА: этой ночью пройдут матчи звезд шоубиза и восходящих звезд
Украина18:11
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Формула 118:03
Обвинения в адрес руководителя Ред Булл все-таки несут сексуальный характер
Украина17:52
Динамо не сумело в товарищеском матче обыграть клуб из Моловды
НБА17:45
Рынок свободных агентов: Галлинари присоединился к Милуоки
НБА17:34
Лидер Атланты установил новый рекорд франшизы по заброшенным трехочковым
Европа17:22
Новичок Баварии получил травму, из-за чего выбыл на несколько недель
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK