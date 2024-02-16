Гвардиола высоко оценил Челси накануне очного противостояния

Пеп Гвардиола весьма лестно отозвался о Челси накануне 25-го тура АПЛ.

Напомним, Манчестер Сити сыграет с "синими" 17 февраля в 19:30 на Этихаде.

Перед матчем Гвардиола заявил, что противостояние против Челси будет очень сложным, ведь эта команда умеет контролировать мяч.

"Исключительная команда во всех отношениях. Игра с ними – одна из самых сложных из оставшихся до конца сезона. Челси играет очень хорошо.

У них есть все: интенсивность, класс. Большинство команд определяются тем, насколько хорошо они держат мяч. В их команде тяжело найти футболиста, который может его потерять", - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее также сообщалось, что Ман Сити попробует подписать украинского хавбека.

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