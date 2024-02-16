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Футбол

Хавбек Шахтера стал приоритетной целью для английских грандов

Ливерпуль и Сити поспорят за Судакова.
Сегодня, 15:47
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Георгий Судаков находится в сфере интересов Ливерпуля, утверждает teamtalk.

Издание утверждает, что на текущий момент мерсисайдцы находятся ближе всех к подписанию украинца.

Предполагается, что Шахтер отпустит Георгия летом, если получит предложение не менее 50 млн евро, однако даже так подписать его будет непросто.

Несмотря на лидирующие позиции Ливерпуля, в гонку может включиться Манчестер Сити, которые также могут удовлетворить финансовые аппетиты "горняков".

Ранее также сообщалось, что итальянские клубы выбыли из гонки за хавбеком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

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