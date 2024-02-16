Хавбек Шахтера стал приоритетной целью для английских грандов
Ливерпуль и Сити поспорят за Судакова.
Георгий Судаков находится в сфере интересов Ливерпуля, утверждает teamtalk.
Издание утверждает, что на текущий момент мерсисайдцы находятся ближе всех к подписанию украинца.
Предполагается, что Шахтер отпустит Георгия летом, если получит предложение не менее 50 млн евро, однако даже так подписать его будет непросто.
Несмотря на лидирующие позиции Ливерпуля, в гонку может включиться Манчестер Сити, которые также могут удовлетворить финансовые аппетиты "горняков".
Ранее также сообщалось, что итальянские клубы выбыли из гонки за хавбеком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!