Алиссон выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Как минимум в ближайшем матче бразильский вратарь не сможет помочь своей команде.

В ближайшем матче АПЛ против Брентфорда не сможет сыграть основной вратарь Ливерпуля Алиссон Бекер.

Как сообщает Фабрицио Романо, 31-летний бразилец получил травму подколенного сухожилия. По информации источника, в субботу, 17 февраля, голкипер пройдет медобследование, после которого станет известна степень тяжести травмы, а также срок восстановления.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Алиссон уже пропускал матчи из-за травмы: в конце ноября 2023 года он выбыл из строя на четыре игры из-за мышечного повреждения.

По ходу этого сезона Алиссон Бекер принял участие в 24 матчах мерсисайдцев во всех турнирах, в которых он пропустил 21 гол и 9 раз отстоял на "ноль".

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Напомним, что матч между Ливерпулем и Брентфордом состоится в субботу, 17 февраля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

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