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Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с Интером

Аргентинский форвард не торопится со сделкой с "нерадзурри".
Сегодня, 00:41
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Миланский Интер не испытал никаких проблем во время разгрома Салернитаны (4:0) в рамках 25-го тура итальянской Серии А.

Автором одного из голов "нерадзурри" традиционно стал Лаутаро Мартинес, записавший на свой счет уже 20-й результативный удар в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

После матча капитан миланцев прокомментировал ситуацию вокруг продления его контракта с клубом.

"Как сказал директор, мы на правильном пути. Не хватает некоторых деталей, это непростое дело, но спешить не стоит, потому что у меня еще осталось два с половиной года по контракту. Я спокоен", - цитирует аргентинца Альфредо Педулла.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 31 матче Интера во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 23 гола и 5 результативных передач.

Ранее стало известно, за какую сумму миланский Интер готов отпустить свою главную звезду и капитана команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Лаутаро Мартинес

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