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Гайденгайм - Баєр: огляд та результат матчу чемпіонату Німеччини

Коллектив Хаби Алонсо не проигрывает уже 32 матча подряд во всех турнирах.
Сегодня, 18:29
Байер / Getty Images
Байер / Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Германии Байер на выезде встретился с абсолютным дебютантом элитного дивизиона Гайденхаймом.

Коллектив Хаби Алонсо с первых минут матча владел инициативой, однако, особо острых моментов создать не удавалось. Лишь в конце 45-минутки удалось создать что-то опасное и сразу открыть счет в матче благодаря голу Джереми Фримпонга.

Во второй половине встречи игра была уже немного интереснее, можно вспомнить например опасный удар Николы Доведана на 58-й минуте или сольный проход того же Фримпонга на 61-й, который не закончился голом.

Забитые мячи зрители тоже увидели, но уже ближе к завершению матча. Сначала на 81-й минуте Амин Адли обеспечил леверкузенцам комфортное преимущество, а уже на 87-й Марвин Пирингер, который появился на поле по ходу встречи отквитал один мяч.

На большее гости не смогли и "фармацевты" одержали очередную победу в Бундеслиге, которая позволит сохранить как минимум пятиочковый отрыв от Баварии по итогам тура.

Также стоит отметить, что леверкузенцы повторили рекорд мюнхенцев сезона-2014/15 по количеству матчей без поражений во всех турнирах. У обоих клубов их теперь по 32.

Статистика матча чемпионата Германии Хайденхайм - Байер

Хайденхайм - Байер 1:2

Голы: Пирингер, 87 - Фримпонг, 45+2, Адли, 81

xG: 0.83 - 2.18
Удары: 6 - 17
Удары в створ ворот: 3 - 4
Владение мячом: 46% - 54%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига байер

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