Гайденгайм - Баєр: огляд та результат матчу чемпіонату Німеччини
В рамках 22-го тура чемпионата Германии Байер на выезде встретился с абсолютным дебютантом элитного дивизиона Гайденхаймом.
Коллектив Хаби Алонсо с первых минут матча владел инициативой, однако, особо острых моментов создать не удавалось. Лишь в конце 45-минутки удалось создать что-то опасное и сразу открыть счет в матче благодаря голу Джереми Фримпонга.
Во второй половине встречи игра была уже немного интереснее, можно вспомнить например опасный удар Николы Доведана на 58-й минуте или сольный проход того же Фримпонга на 61-й, который не закончился голом.
Забитые мячи зрители тоже увидели, но уже ближе к завершению матча. Сначала на 81-й минуте Амин Адли обеспечил леверкузенцам комфортное преимущество, а уже на 87-й Марвин Пирингер, который появился на поле по ходу встречи отквитал один мяч.
На большее гости не смогли и "фармацевты" одержали очередную победу в Бундеслиге, которая позволит сохранить как минимум пятиочковый отрыв от Баварии по итогам тура.
Также стоит отметить, что леверкузенцы повторили рекорд мюнхенцев сезона-2014/15 по количеству матчей без поражений во всех турнирах. У обоих клубов их теперь по 32.
Статистика матча чемпионата Германии Хайденхайм - Байер
Хайденхайм - Байер 1:2
Голы: Пирингер, 87 - Фримпонг, 45+2, Адли, 81
xG: 0.83 - 2.18
Удары: 6 - 17
Удары в створ ворот: 3 - 4
Владение мячом: 46% - 54%
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