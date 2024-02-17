Центрбек сборной Франции - о Мбаппе: Думаю, все знают, куда он перейдет

Ибраима Конате не будет убеждать Килиана присоединиться к Ливерпулю.

Центрбек сборной Франции и Ливерпуля Ибраима Конате высказался о вероятности перехода своего соотечественника Килиана Мбаппе в "красных".

По словам игрока, он даже не попытается убеждать форварда, потому что всем очевидно, куда он перейдет.

"Я говорю откровенно. Вы действительно думаете, что Мбаппе приедет сюда?

Я думаю, что все знают, куда он перейдет. Мы все знаем, поэтому нет, мы даже не думаем о нем в этой команде, и я не собираюсь пытаться привести его сюда", - заявил Конате.

Напомним, ранее о возможности подписать Мбаппе высказался Юрген Клопп

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