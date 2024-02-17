iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Центрбек сборной Франции - о Мбаппе: Думаю, все знают, куда он перейдет

Ибраима Конате не будет убеждать Килиана присоединиться к Ливерпулю.
Сегодня, 20:06
Килиан Мбаппе и Ибраима Конате / Getty Images
Килиан Мбаппе и Ибраима Конате / Getty Images

Центрбек сборной Франции и Ливерпуля Ибраима Конате высказался о вероятности перехода своего соотечественника Килиана Мбаппе в "красных".

По словам игрока, он даже не попытается убеждать форварда, потому что всем очевидно, куда он перейдет.

"Я говорю откровенно. Вы действительно думаете, что Мбаппе приедет сюда? 

Я думаю, что все знают, куда он перейдет. Мы все знаем, поэтому нет, мы даже не думаем о нем в этой команде, и я не собираюсь пытаться привести его сюда", - заявил Конате.

Напомним, ранее о возможности подписать Мбаппе высказался Юрген Клопп

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Анчелотти – о переходе Мбаппе в Реал: Для нас это не тема дня Анчелотти – о переходе Мбаппе в Реал: Для нас это не тема дня
Ливерпуль без проблем обыграл Брентфорд Ярмолюка Ливерпуль без проблем обыграл Брентфорд Ярмолюка
Клопп высказался о возможном подписании Мбаппе Клопп высказался о возможном подписании Мбаппе
Лидер Monte заболел перед отбором на "мажор" и пропустит его старт Лидер Monte заболел перед отбором на "мажор" и пропустит его старт
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа20:36
Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала
Олимпийские виды20:27
Чемпионат мира по водным видам спорта: Бухов "внес" Украину в ТОП-15 медального зачета
Европа20:20
В Милане определились с суммой, за которую готов продать Леау
Европа20:06
Центрбек сборной Франции - о Мбаппе: Думаю, все знают, куда он перейдет
Европа19:54
Анчелотти хочет удержать в Реале одного из основных защитников
Европа19:42
Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче с Ньюкаслом
Биатлон19:30
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
Биатлон19:20
Биатлон: Швеция выиграла мужскую эстафету, Украина стала 13-й
Киберспорт19:16
Зинченко пополнил свою команду бывшим игроком NaVi
Европа19:08
Борнмут с Забарным не удержал победу над Ньюкаслом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK