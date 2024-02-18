Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Райо Вальекано
В воскресенье, 18 февраля, на Эстадио де Вальекас пройдет матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся Райо Вальекано и Реал.
Место в воротах "королевского клуба" уже традиционно займет Андрей Лунин. Для украинского голкипера это будет шестой матч подряд, в котором он выйдет в стартовом составе.
Реал: Лунин - Васкес, Чуамени, Начо, Гарсия - Вальверде, Камавинга, Модрич, Диас - Винисиус, Хоселу.
Запасные: Аррисабалага, Пиньейро, Карвахаль, Кроос, Родриго, Себальос, Гюлер, Якобо.
Стартовый свисток встречи между Райо Вальекано и Реалом прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Ранее соперник Андрея Лунина за место в воротах "бланкос" Кепа Аррисабалага провел беседу с главным тренером команды Карло Анчелотти, во время которой была поднята тема основного вратаря.
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