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Тен Хаг рассказал о планах Манчестер Юнайтед на летнее трансферное окно

Те, кто ожидал громких покупок, могут занизить свои ожидания.
Сегодня, 15:39
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

С появлением в Манчестер Юнайтед INEOS во главе с сэром Джимом Рэтклиффом, фанаты клуба начали надеяться ни захватывающую трансферную кампанию будущим летом.

Однако во время пресс-конференции главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что у клуба будут некоторые финансовые ограничения, из-за чего будут скорректированы трансферы.

"Мы решили, что летом будем приглашать молодых игроков на будущее - это решение было связано с ФФП", - цитирует нидерландца Фабрицио Романо.

"Учитывая такое решение, вы понимаете, что вам понадобится больше времени, прежде чем вы сможете бороться за наивысшие места в АПЛ и Лиге чемпионов".

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Ранее известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможность проведения боксерского поединка Уэйна Руни на Олд Траффорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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