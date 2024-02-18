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"Бой на Олд Траффорд - огромное событие": Именитый промоутер оценил возможный дебют Руни в боксе

Эдди Хирн высказался о перспективах легенды Манчестер Юнайтед в новом виде спорта.
Сегодня, 11:38
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал информацию о возможном дебюте в боксе легендарного нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйна Руни, который после увольнения в начале этого года с поста главного тренера Бирмингема решил податься в другой вид спорта.

По мнению главы компании Matchroom Boxing, у бывшего футболиста есть шансы на успех в потенциальном поединке против боксирующего блогера Джейка Пола (8-1, 5 КО).

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"У Руни есть опыт, он боксировал на любительском уровне. Он знает, как о себе позаботиться, и в хорошей форме.

Бой Уэйна Руни против Джейка Пола на Олд Траффорд в Манчестере - это огромное событие. Если честно, я бы поставил на то, что Руни победит", - сказал Хирн в комментарии DAZN Boxing.

Уэйн Руни и Эдди Хирн
Уэйн Руни и Эдди Хирн / Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Руни ведет переговоры с промоушеном Misfits Boxing о возможном поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Уэйн Руни

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