Представитель Мбаппе встречался с сотрудниками Сити

Его видели на базе клуба перед матчем с Копенгагеном.

Представитель Килиана Мбаппе посещал базу Манчестер Сити, утверждает Cadena SER.

Издание также пишет, что у француза есть минимум трое людей, которые неофициально представляют его интересе. Один из них и был в Манчестере.

Это случилось перед тем, как команда улетела на матч с Копенгагеном, представитель француза пришел на базу клуба, где, очевидно, с кем-то пообщался.

Кто это был и с кем встречался неизвестно, но издание утверждает, что минимум три игрока "горожан" могут подтвердить этот факт.

Ранее также сообщалось, что аутсайдер АПЛ установил новый антирекорд.

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