Хойлунд установил рекорд АПЛ
Датчанин набрал фантастическую форму.
В рамках 25-го тура чемпионата Англии Лутон встречается на своем поле с Манчестер Юнайтед.
Форвард "красных дьяволов" Расмус Хойлунд потрясающе начал поединок, открыв счет уже на 37-й секунде матча и установив рекорд АПЛ.
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Датский нападающий стал самым молодым игроком в истории английского чемпионата, который отмечался забитым мячом в 6 турах подряд.
Отметим, что Расмус уже успел оформить дубль, переправив мяч в ворота после неудачного удара Алехандро Гарначо на 7-ой минуте.
На момент написания новости продолжается первый тайм. Счет - 0:2.
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