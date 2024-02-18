Хойлунд установил рекорд АПЛ

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Лутон встречается на своем поле с Манчестер Юнайтед.

Форвард "красных дьяволов" Расмус Хойлунд потрясающе начал поединок, открыв счет уже на 37-й секунде матча и установив рекорд АПЛ.

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Датский нападающий стал самым молодым игроком в истории английского чемпионата, который отмечался забитым мячом в 6 турах подряд.

Отметим, что Расмус уже успел оформить дубль, переправив мяч в ворота после неудачного удара Алехандро Гарначо на 7-ой минуте.

На момент написания новости продолжается первый тайм. Счет - 0:2.

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