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Тухель прокомментировал текущую форму Кейна

Форвард недоволен тем, как его используют на поле.
Сегодня, 19:55
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Томас Тухель убежден, чтио Харри Кейн снова начнет много забивать.

Англичанин забил уже 28 мячей за Баварию, но в последних матчах его результативность снизилось. А в матче с Байером у Харри и вовсе всего один удар в створ.

По словам Тухеля, Кейн несколько недоволен тем, как его используют на поле, однако вскоре Харри вернется на старый уровень.

"Харри уже знает, что делать. И, конечно, он недоволен тем, как он задействован на данный момент. И мы недовольны тем, как мы находим и не находим его.

Я очень редко, а возможно, никогда раньше не видел такого несоответствия между тем, как он играет на тренировках и в матчах, как он забивает, как он ведет за собой команду, как его команда побеждает. Это невероятно. 

И как мало мы видим его в игре? Это немного свидетельствует о текущей ситуации. Но именно он ведет себя как капитан. Поэтому с Харри все в порядке. Он неприхотлив на самом высоком уровне", - цитирует Тухеля 90Min.

Ранее также сообщалось, что форвард МЮ установил новый рекорд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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