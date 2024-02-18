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Руководство Баварии проведет встречу, где решит судьбу Тухеля

Немца могут уволить в ближайшее время.
Сегодня, 21:26
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Поражение от Бохума, похоже, стало последней каплей для руководства Баварии Мюнхен, которое планирует решить дальнейшую судьбу Томаса Тухеля.

Как сообщает Фабрицио Романо, уже сегодня, 18 февраля, боссы "красных" проведут срочную встречу, где обсудят будущее клуба и возможность увольнения немецкого специалиста.

Определенного шорт-листа претендентов на замену Тухелю в качестве главного тренера немецкого клуба, пока что, не сформировано, поэтому непонятно, кто возглавит клуб в качестве его отставки.

Отметим, что Бавария проиграла три матча подряд за последние 7 дней. Также мюнхенцы уступили Байеру (0:3) и Лацио (1:0)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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