Исполнительный директор Баварии высказался о судьбе Тухеля

Ян-Кристиан Дреесен заверил, что Томаса не уволят в ближайшие дни.

Исполнительный директор мюнхенской Баварии Ян-Кристиан Дреесен поделился мыслями о поражении от Бохума.

По словам функционера, качество мюнхенцев сегодня не помогло им.

"Я чувствую себя плохо.

Сегодня ментальность победила качество", - сказал Дреесен.

Также CEO клуба высказался о судьбе Томаса Тухеля.

"Останется ли Тухель тренером до следующей игры? Да, конечно", - заверил Ян-Кристиан.

Напомним, ранее сообщалось, что боссы Баварии готовы провести экстренную встречу, где решат судьбу Тухеля.

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