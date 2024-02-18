Исполнительный директор Баварии высказался о судьбе Тухеля
Ян-Кристиан Дреесен заверил, что Томаса не уволят в ближайшие дни.
Исполнительный директор мюнхенской Баварии Ян-Кристиан Дреесен поделился мыслями о поражении от Бохума.
По словам функционера, качество мюнхенцев сегодня не помогло им.
"Я чувствую себя плохо.
Сегодня ментальность победила качество", - сказал Дреесен.
Также CEO клуба высказался о судьбе Томаса Тухеля.
"Останется ли Тухель тренером до следующей игры? Да, конечно", - заверил Ян-Кристиан.
Напомним, ранее сообщалось, что боссы Баварии готовы провести экстренную встречу, где решат судьбу Тухеля.
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