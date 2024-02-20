Защитник Ман Сити: Хотим сделать то, что никому не удавалось - выиграть четыре АПЛ подряд

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер рассказал о задачах клуба на сезон.

По словам английского защитника, он рад, что "горожанам" противостоят две сильные команды в борьбе за чемпионство, но они хотят выиграть четыре титула подряд.

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"Я вижу, что нам противостоят две очень, очень хорошие команды - Ливерпуль и Арсенал.

Ливерпуль набрал обороты. Очевидно, что новость об уходе тренера добавила им энтузиазма, чтобы позволить ему уйти на пике.

Но мы хотим сделать то, чего еще никому не удавалось - выиграть четыре титула подряд, так что у нас есть мотивация.

Теперь в конце сезона победит лучшая команда по результатам тяжелых 38 игр, но я уверен, что мы будем бороться на всех фронтах, как всегда", - цитирует слова Кайла издание beIN Sports.

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