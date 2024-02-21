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Футбол

Холанд повторил легендарный рекорд Кейна в АПЛ

Норвежец сумел чуть более чем за год добиться уникального достижения.
Сегодня, 00:20
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд отличился голом в ворота Брентфорда (1:0) в рамках матча АПЛ.

Таким образом, норвежец продолжил свою впечатляющую серию голов в чемпионате Англии, завершив свою коллекцию голов против каждой из 21 команды чемпионата.

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Норвежец стал вторым футболистом в истории, кто забил каждой из команд в АПЛ, повторив достижение Харри Кейна, отличившегося против каждого из 32 клубов.

В текущем сезоне на счету Холанда 17 голов и 5 ассистов в 20 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Эрлинг Холанд

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