Тухель прокомментировал уход из Баварии

Специалист пообещал отдать все, что может в то время, что ему осталось в стане мюнхенцев.

Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель прокомментировал то, что он в конце сезона покинет свой пост.

По словам немецкого специалиста, пока он тренирует клуб, то будет делать все для его успеха.

"Мы договорились, что завершим наши рабочие отношения в конце этого сезона.

К тому времени я, конечно, буду продолжать делать все возможное со своим тренерским штабом, чтобы достичь максимального успеха", - заявил Томас.

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