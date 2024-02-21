Новички ПСЖ хотят покинуть клуб уже летом

Клуб не хотел отпусктаь Рамуша и Коло Муани.

Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло Муани хотят уйти из ПСЖ, утверждает Canal Supporters.

Напомним, что обоих форвардов парижский клуб купил прошлым летом. Рамуш обошелся им 65 млн евро, а Коло Муани - в 95 млн.

По этой причине клуб и не хочет их отпускать, так как в этом случае это будет сильный удар по имиджу клуба. Руководство ПСЖ не хочет признавать свой трансферный провал.

С другой стороны, многие в клубе уверены, что португальский нападающий не подходит под стиль Энрике и с ним можно расстаться.

Ранее также сообщалось, что французский нападающий может покинуть Европу.

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