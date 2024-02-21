Французский ветеран может завершить европейскую карьеру
Оливье Жиру может перебраться в МЛС или на Ближний Восток.
Текущий сезон может стать последним для Оливье Жиру в европейском футболе, пишет Football Italia.
Контракт француза с Миланом истекает в июне, и стороны пока не решили, хотят ли они его продлевать.
При этом Жиру заинтересовал ряд клубов МЛС и Ближнего Востока. И сам 37-летний форвард считает идею поиграть вне Европы довольно привлекательной.
При этом пока француз ничего не решил. Он намерен посоветоваться с семьей и принять решение в последние месяца контракта с "россонери".
Ранее также сообщалось, что Тухель покинет Баварию.
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