Мбаппе хочет, чтобы Реал презентовал его, как раньше Роналду

И, желательно, до Евро-2024.

Килиан Мбаппе хочет с помпой начать свою карьеру на Сантьяго Бернабеу, утверждает журналист Эду Агирре.

По информации инсайдера, француз хочет, чтобы презентация прошла до старта Евро-2024, то есть до 12 июня.

При этом контракт Килиана с ПСЖ заканчивается лишь 30 июня. Но и это еще не все пожелания форварда.

Также Мбаппе хочет презентацию в духе Криштиану Роналду. В 2009 году презентация португальца собрала на стадионе более 80 тысяч человек.

Ранее также сообщалось, что Роналду вывел свою команду в четвертьфинал ЛЧ.

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