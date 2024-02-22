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Футбол

Топ-клуб АПЛ пытался летом приобрести лидера Ливерпуля

В руководстве "синих" есть ценители таланта Дарвина Нуньеса.
Вчера, 20:59
Дарвин Нуньес
Дарвин Нуньес

Лондонский Челси летом хотел усилить линию атаки игроком одного из конкурентов по АПЛ.

Как сообщает журналист издания The Times Пол Джойс, "синие" делали предложение по форварду Ливерпуля Дарвину Нуньесу, но получили отказ от мерсисайдцев. Сумма, за которую лондонцы хотели приобрести остается неизвестной.

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Отмечается, что приобретение Нуньеса было предложено нынешним спортивным директором клуба Полом Валиньяджи, который является большим ценителем качеств уругвайского форварда.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 37 матчей, забив 13 голов и отдав 11 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарвин Нуньес

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