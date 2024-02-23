iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Нет смысла оглядываться назад": Тухель подвел промежуточные итоги работы в Баварии

Томас напомнил прессе, что его команде в определенный период не везло с травмами.
Сегодня, 22:30
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер мюнхенской Баварии Томас Тухель, который уже точно покинет свой пост летом, поделился мыслями о промежуточном результате своей работы.

Немецкий специалист акцентировал внимание на том, что у клуба все было не так уж и плохо во время того, как он его возглавлял.

Читай также: Алонсо отреагировал на слухи об интересе Баварии

"Нет смысла оглядываться назад. Тогда мне позвонили, и это решение было принято за 48 часов, поскольку мы были уверены и хотели этого.

Мы заработали много очков, побили несколько рекордов. Как-то забывается, что нам крайне не везло с травмами.

Тренерский штаб был и остается достаточно уверенным в своих силах. Но нам не удалось систематически вывести команду на более высокий уровень, поэтому летом мы разойдемся", - цитирует слова Тухеля twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

Статьи по теме

Байер превзошел рекорд Баварии, сумев победить Майнц Байер превзошел рекорд Баварии, сумев победить Майнц
Алонсо отреагировал на слухи об интересе Баварии Алонсо отреагировал на слухи об интересе Баварии
Игроки Баварии шокированы новостью об уходе Тухеля Игроки Баварии шокированы новостью об уходе Тухеля
Норрис - о переходе Хэмилтона в Феррари: Не жалею, что подписал новый контракт с МакЛарен Норрис - о переходе Хэмилтона в Феррари: Не жалею, что подписал новый контракт с МакЛарен
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа23:29
Байер превзошел рекорд Баварии, сумев победить Майнц
Формула 123:00
Норрис - о переходе Хэмилтона в Феррари: Не жалею, что подписал новый контракт с МакЛарен
Европа22:58
Будущая замена Трубину?: Бенфика подписала контракт с 16-летним украинским голкипером
Футбол22:40
Популярный стриммер едва не травмировал легенду футбола бездумным подкатом в благотворительном матче
Европа22:30
"Нет смысла оглядываться назад": Тухель подвел промежуточные итоги работы в Баварии
НБА22:05
Рынок свободных агентов: команды оформили много 10-дневных и двусторонних сделок
Биатлон21:51
"Ты останешься нашим капитаном": чемпион мира завершит карьеру в конце сезона-2023/24
Европа21:49
Интер Майами представил в качестве новичка сына экс-игрока Реала
Украина21:32
Трансферы УПЛ: экс-игрок Ворсклы стал футболистом ЛНЗ, Черноморец подписал четырех игроков за один день
Европа21:24
Президент Ла Лиги вновь оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK