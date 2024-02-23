"Нет смысла оглядываться назад": Тухель подвел промежуточные итоги работы в Баварии

Томас напомнил прессе, что его команде в определенный период не везло с травмами.

Главный тренер мюнхенской Баварии Томас Тухель, который уже точно покинет свой пост летом, поделился мыслями о промежуточном результате своей работы.

Немецкий специалист акцентировал внимание на том, что у клуба все было не так уж и плохо во время того, как он его возглавлял.

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"Нет смысла оглядываться назад. Тогда мне позвонили, и это решение было принято за 48 часов, поскольку мы были уверены и хотели этого.

Мы заработали много очков, побили несколько рекордов. Как-то забывается, что нам крайне не везло с травмами.

Тренерский штаб был и остается достаточно уверенным в своих силах. Но нам не удалось систематически вывести команду на более высокий уровень, поэтому летом мы разойдемся", - цитирует слова Тухеля twitter-аккаунт Bayern & Germany.

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