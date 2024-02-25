"Очень взволнован": Мудрик поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с Ливерпулем

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик высказался о финале Кубка английской лиги против Ливерпуля.

Игрок выразил уверенность, что это будет интересное противостояние.

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"Я очень взволнован, особенно против такой большой команды, как Ливерпуль. Это будет интересная игра.

Раньше я играл на Уэмбли. Это огромный стадион, около 80 тысяч человек, и вы чувствуете эту атмосферу, и это подходящий стадион для финала", - приводит слова Мудрика официальный сайт Челси.

Напомним, что финал Кубка лиги между Челси и Ливерпулем состоится в воскресенье, 25 февраля, на Уэмбли и начнется в 17:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступен прогноз на финал Кубка английской лиги Челси - Ливерпуль.

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