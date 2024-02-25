Почеттино обратился к болельщикам Челси накануне финала Кубка Лиги

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино написал открытое письмо к фанатам "синих" перед финалом Кубка Лиги против Ливерпуля.

Аргентинский специалист отметил в своем послании, что сегодня столичный клуб может создать историю.

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"Болельщики Челси,

Сегодня на Уэмбли мы можем создать нечто особенное. Память, которая будет жить со всеми нами. Момент, никогда который не забудется.

Только финалы имеют подобную силу. Они объединяют нас. Семьи соберутся вместе и будут связаны своими эмоциями. Друзья разделят этот опыт и будут связаны между собой.

А еще есть дети, которые впервые почувствуют эмоции финала. Это то, что навсегда остается с тобой.

Для меня таким был финал чемпионата мира 1978 года в Аргентине. Я смотрел его с отцом. Мне было всего шесть лет, но я очень хорошо это помню.

Конечно, сейчас ощущения другие. Как тренер, вы должны быть расслабленным перед финалом, чтобы быть ясным в своих мыслях. То же самое касается и моей команды.

Мы все верим в наших игроков и в то, как мы работаем. Этот сезон не всегда был легким, такова реальность. Но доверие между нами как командой остается очень сильным.

Это помогло нам попасть на Уэмбли, и это поможет нам в финале. Теперь мы должны сделать то, что должен делать Челси. Победить.

Вы, болельщики, нам в этом поможете. Мы знаем об этом. Вы были терпеливыми и защищали нас в трудные моменты. Вы праздновали и наслаждались нашими шагами вперед.

Мы гордимся тем, что эти отношения расцветают, и те чувства, которые мы испытывали в этом соревновании после побед над Ньюкаслом и Мидлсбро, а недавно - над Астон Виллой и Кристал Пэлас, - это то, что мы хотим повторить.

Против Ливерпуля будет нелегко. Они способны устроить бурю на поле, и когда она придет, мы должны быть готовы выложиться на полную, чтобы достичь того, чего мы все хотим. Мы напомним игрокам, что когда сердце бьется немного быстрее, именно тогда надо быть готовым к борьбе.

Мы все знаем историю Челси. Она масштабная, и все понимают, какие ожидания возлагаются на этот клуб. Это и владельцы, и игроки, и персонал на Кобхэме, и персонал на Стэмфорд Бридж, и Академия, и женская команда.

Многие люди из клуба будут сегодня на Уэмбли, чтобы помочь нам как команде, а также чтобы передать атмосферу финала болельщикам, которые не смогут быть на стадионе. Только если мы будем вместе, мы сможем прожить эти особенные моменты и создать эти воспоминания.

Мы хотим того же, что и вы. Мы хотим продолжить традиции Челси. Мы хотим получить этот трофей.

Увидимся на Уэмбли, Маурисио", - написал 51-летний Почеттино.

Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на финал Кубка Лиги Челси - Ливерпуль.

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