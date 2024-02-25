Челси - Ливерпуль: прогноз на финал Кубка лиги 25.02.2024

Команды встретятся в финале Кубка английской лиги-2023/24. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В воскресенье, 25 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором трофей разыграют лондонский Челси и Ливерпуль.

Решающий поединок кубкового турнира пройдет в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

На пути к финалу команда Михаила Мудрика прошла Уимблдон (2:1), Брайтон (1:0), Блэкберн (2:0), Ньюкасл (1:1, пен. 4:2) и Мидлсбро (0:1, 6:1). В свою очередь мерсисайдцы одолели Лестер (3:1), Борнмут (2:1), Вест Хэм (5:1) и Фулхэм (2:1, 1:1).

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Коэффициент и ставки на финал Кубка лиги Челси - Ливерпуль

Аналитики и эксперты считают фаворитом финала Кубка лиги нынешнего лидера английской Премьер-лиги в лице Ливерпуля, который в решающем поединке должен справиться с середняком чемпионата.

Прогноз букмекеров на матч Челси - Ливерпуль:

победа Челси - 2,15

- 2,15 победа Ливерпуля - 1,74

При этом победа Ливерпуля в основное время матча оценивается в 2,41, Челси - в 3,10, а ничейный результат - в 3,75. Коэффициент на успех мерсисайдцев в дополнительное время составляет 10,00, а лондонцев - 13,00. По мнению букмекеров, шансы соперников в серии послематчевых пенальти равны - 11,00.

На гол украинца Михаила Мудрика в финале Кубка английской лиги дают коэффициент 5,00.

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Статистика противостояния Челси - Ливерпуль

Всего в своей истории Челси и Ливерпуль провели между собой в различных турнирах 195 матчей, и на данный момент преимущество в личных встречах на стороне мерсисайдцев. "Красные" выиграли 81 поединок, "синие" одержали 65 побед, а еще 49 матчей завершились вничью.

В нынешнем сезоне Челси и Ливерпуль пересекались дважды в рамках английской Премьер-лиги. Матч первого тура чемпионата в Лондоне завершился вничью 1:1, а в 22-м туре команда Юргена Клоппа разгромила соперника со счетом 4:1.

Челси - Ливерпуль

65 Победы 81

49 Ничьи 49

264 Голы 289

Стоит отметить, что в нынешнем финале Ливерпуль поборется за десятый в своей истории Кубок лиги, а Челси - за шестой.

Ранее главный тренер Челси Маурисио Почеттино назвал фаворита финала Кубка английской лиги с Ливерпулем.