Английская боксерша пообещала "горячее" видео, если Челси выиграет Кубок Лиги

Известная боксерка, модель OnlyFans и болельщица Челси Астрид Ветт сделала громкое заявление накануне финала Кубка Лиги, где ее любимая команда сыграет против Ливерпуля.

Девушка пообещала выложить новое "горячее" видео, если "синие" одержат победу и выиграют трофей.

"Я запощу новое видео для сайта для взрослых, если Челси выиграет у Ливерпуля", - написала Ветт в своем twitter-аккаунте.

Позже Астрид дополнила, что не сомневается в победе своих любимцев.

"Я настолько уверена в триумфе Челси, что уже записала видео и запланировала его выход на 19:00".

Мнения пользователей соцсети, относительно обещания Ветт разделились. Некоторые из комментаторов написали, что еще до этого болел за Челси, но теперь будет поддерживать лондонцев еще больше, а кто-то сказал, что наоборот планировал болеть за "синих", но теперь надеется, что победит Ливерпуль.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард Челси просил девушку раздеться для мотивации перед матчами

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