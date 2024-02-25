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Милан - Аталанта: результат матча

"Россонери" лишь раз сумели поразить ворота соперника.
Вчера, 23:45
Милан - Аталанта / Getty Images
Милан - Аталанта / Getty Images

В воскресенье, 25 февраля, Милан принимал дома Аталанту.

Рафаэль Леау уже в самом начале матча продемонстрировал свой уровень Португалец раскачал двоих и засадил мяч под перекладину с острого угла. Команды еще обменялись выпадами, а после Милан успокоил игру и стал напрягать защиту гостей постоянными навесами.

А под конец тайма Жиру грубо сфолил в собственной штрафной, и Коопмейнерс легко переиграл Меньяна на пенальти. Во втором тайме работы были существенно больше у кипера Аталанты, но счет так и не изменился, Карнезекки сумел отразить все удары "россонери".

Статистика матча Милан - Аталанта чемпионата Италии

Милан - Аталанта 1:1
Голы: Леау, 3 - Копмейнерс (пенальти), 42

Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 0.96
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 20 - 8
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 5 - 3
Фолы: 11 - 15

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан аталанта

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