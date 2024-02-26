Рома - Торино 3:2 результат и обзор матча Серии А

В рамках 26-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Торино.

Главным героем встречи стал полузащитник хозяев Пауло Дибала, который оформил хет-трик.

Аргентинец забил один гол с пенальти, а два после передач Кристанте и Лукаку.

"Быки" еще в первом тайме в моменте сравняли, а голом отметился Сапата. В финальном отрезке Торино забил второй после срезки Хейсена в свои ворота, однако вырвать ничью не сумел.

В турнирной таблице чемпионата Италии Рома идет на шестом месте, имея 44 балла. Торино располагается на десятой строчке с 36 очками.

Статистика матча Рома - Торино 26-го тура Серии А

Рома - Торино 3:2

Голы: Дибала, 42 (пен.), 68, 79 - Сапата, 44, Хейсен, 89 (аг)

Владение мячом: 55%-45%

Удары: 6-14

Удары в створ: 3-6

Фолы: 11-15

Угловые: 0-4

Напомним, Рома оказалась сильнее Фейенорда по пенальти, выйдя в 1/8 Лиги Европы.

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