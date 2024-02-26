Рома - Торино 3:2 результат и обзор матча Серии А
В рамках 26-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Торино.
Главным героем встречи стал полузащитник хозяев Пауло Дибала, который оформил хет-трик.
Аргентинец забил один гол с пенальти, а два после передач Кристанте и Лукаку.
"Быки" еще в первом тайме в моменте сравняли, а голом отметился Сапата. В финальном отрезке Торино забил второй после срезки Хейсена в свои ворота, однако вырвать ничью не сумел.
В турнирной таблице чемпионата Италии Рома идет на шестом месте, имея 44 балла. Торино располагается на десятой строчке с 36 очками.
Статистика матча Рома - Торино 26-го тура Серии А
Рома - Торино 3:2
Голы: Дибала, 42 (пен.), 68, 79 - Сапата, 44, Хейсен, 89 (аг)
Владение мячом: 55%-45%
Удары: 6-14
Удары в створ: 3-6
Фолы: 11-15
Угловые: 0-4
Напомним, Рома оказалась сильнее Фейенорда по пенальти, выйдя в 1/8 Лиги Европы.
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