Рома - Фейенорд 1:1 обзор матча и результат игры 22.02.2024

В четверг, 22 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Рома принимала Фейенорд.

Забитые мячи пришлись уже на первые минуте встречи. Уже на старте голом отличился форвард гостевой команды Сантьяго Хименес, но довольно быстро римляне возобновили паритет усилиями Лоренцо Пеллегрини.

Во второй половине игры было крайне мало опасных моментов, ввиду чего игра перешла в овертайм, где командам предстояло выявить, кому достанется путевка в следующий этап.

Уже в добавленные 30 минут Рома и Фейенорд пытались быстрыми контратаками забит гол и решить исход матча, однако оборона сыграла надежно.

Дело дошло до пенальти, где в футбольной лотерее повезло Роме - 4:2 в серии пенальти.

Статистика матча Лиги Европы Рома - Фейенорд

Рома - Фейенорд 1:1, 4:2 пенальти (1:1 первый матч)

Голы: Пеллегрини, 15 - Хименес, 5

Ожидаемые голы (XG): 1.24 - 0.73

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 14 - 7

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 11 - 12

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