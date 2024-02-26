Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Испанец считает Ливерпуль и Арсенал сверхсложными соперниками.
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о текущем положении дел в борьбе за титул АПЛ.
По словам испанского специалиста, Ливерпуль и Арсенал тяжело сдержать, но, "горожане" приложат все усилия, чтобы стать лучше.
"Я знаю, насколько сильны наши соперники, даже Астон Вилла. Но Ливерпуль и Арсенал забивают по три, четыре, пять голов за игру, поэтому их практически невозможно остановить. Но мы все еще в игре - посмотрим, сможем ли мы стать лучше, чтобы продолжать побеждать", - цитирует Пепа издание Manchester Evening News
Напомним, сейчас Ман Сити занимает вторую строчку, хотя является фаворитом по мнению букмекеров .
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