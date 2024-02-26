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Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Испанец считает Ливерпуль и Арсенал сверхсложными соперниками.
Сегодня, 23:05
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о текущем положении дел в борьбе за титул АПЛ.

По словам испанского специалиста, Ливерпуль и Арсенал тяжело сдержать, но, "горожане" приложат все усилия, чтобы стать лучше.

"Я знаю, насколько сильны наши соперники, даже Астон Вилла. Но Ливерпуль и Арсенал забивают по три, четыре, пять голов за игру, поэтому их практически невозможно остановить. Но мы все еще в игре - посмотрим, сможем ли мы стать лучше, чтобы продолжать побеждать", - цитирует Пепа издание Manchester Evening News

Напомним, сейчас Ман Сити занимает вторую строчку, хотя является фаворитом по мнению букмекеров .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Пеп Гвардиола

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