Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о текущем положении дел в борьбе за титул АПЛ.

По словам испанского специалиста, Ливерпуль и Арсенал тяжело сдержать, но, "горожане" приложат все усилия, чтобы стать лучше.

"Я знаю, насколько сильны наши соперники, даже Астон Вилла. Но Ливерпуль и Арсенал забивают по три, четыре, пять голов за игру, поэтому их практически невозможно остановить. Но мы все еще в игре - посмотрим, сможем ли мы стать лучше, чтобы продолжать побеждать", - цитирует Пепа издание Manchester Evening News

Напомним, сейчас Ман Сити занимает вторую строчку, хотя является фаворитом по мнению букмекеров .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!