iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Франции не собирается вмешиваться в переход Мбаппе в Реал

Макрон уважает выбор Килиана.
Сегодня, 14:22
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Лидеры Франции и Катара не будут уговаривать Килиана Мбаппе оставаться в ПСЖ. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Эммануэль Макрон пригласил Мбаппе и президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи на ужин в честь приема эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Читай также: Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата

Мероприятие состоится в Елисейском дворце сегодня вечером, возможно, его посетят и другие игроки парижского клуба.

Макрон и Аль Тани не собираются убеждать Мбаппе продлить контракт с ПСЖ. Клуб принял решение о том, что Килиан уйдет по окончании сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Голкипер Боруссии попал в сферу интересов ПСЖ Голкипер Боруссии попал в сферу интересов ПСЖ
Руководство ПСЖ оценило работу Энрике Руководство ПСЖ оценило работу Энрике
Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата
Киберспортивный клуб Роналдиньо принимает участие в играх будущего в рф Киберспортивный клуб Роналдиньо принимает участие в играх будущего в рф
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Другие страны16:24
Киберспортивный клуб Роналдиньо принимает участие в играх будущего в рф
Европа16:20
Президент Ла Лиги отреагировал на критику судей на клубном канале Реала
Европа15:54
Президент Металлиста 1925 высказался о долгосрочных задачах клуба
ММА15:49
Ортега изъявил желание подраться с Топурией
Европа15:21
Голкипер Боруссии попал в сферу интересов ПСЖ
Европа15:14
Летний новичок Челси получил очередную травму
Теннис14:55
Калинина сыграет с чешкой в первом круге турнира в Остине
ММА14:51
Победитель боя Джонс - Миочич подерется с временным чемпионом в тяжелом весе
Европа14:45
Бавария определилась с заменой Дэвису, который перейдет в Реал
Европа14:22
Президент Франции не собирается вмешиваться в переход Мбаппе в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK