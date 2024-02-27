Президент Франции не собирается вмешиваться в переход Мбаппе в Реал
Макрон уважает выбор Килиана.
Лидеры Франции и Катара не будут уговаривать Килиана Мбаппе оставаться в ПСЖ. Об этом сообщает издание RMC Sport.
Эммануэль Макрон пригласил Мбаппе и президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи на ужин в честь приема эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.
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Мероприятие состоится в Елисейском дворце сегодня вечером, возможно, его посетят и другие игроки парижского клуба.
Макрон и Аль Тани не собираются убеждать Мбаппе продлить контракт с ПСЖ. Клуб принял решение о том, что Килиан уйдет по окончании сезона.
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