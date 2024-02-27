Президент Металлиста 1925 высказался о долгосрочных задачах клуба

Президент харьковского Металлиста 1925 Владимир Носов поделился планами на будущее клуба.

По словам Носова, главная задача - это воспитание новых Луниных, Шевченко и Ребровых.

"Я не сторонник стратегии Реал Мадрида, который покупал всех самых мощных и дорогих игроков. Мы можем найти инвестиции и привлечь большое количество партнеров, но принесет ли это результат? Думаю, что нет. По моему мнению, результат зависит от работы команды непосредственно. Лично я большое внимание уделяю развитию молодых футболистов и созданию комфортных условий для сотрудничества.

У нас есть две ключевые идеи: первое - развивать молодежь в Украине, зажигать новые звезды, и второе - делать так, чтобы они хотели оставаться в нашей стране. Для меня вполне логично, что необходимо поддерживать и инвестировать в украинскую молодежь. Мы должны это делать, для того, чтобы у нас появились новые Лунин, Шевченко, Ребров. Например, сейчас мы планируем ряд интересных проектов с ФК Барселоной, в частности для детей в Украине", - сказал украинец.

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