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Футбол

Ряд легендарных футболистов хочет объединиться, чтобы приобрести клуб в Англии

Целью бывших игроков является стать совладельцами команды третьего/четвертого дивизиона.
Сегодня, 19:05
Рональд Куман / Getty Images
Рональд Куман / Getty Images

Ряд бывших футболистов, а именно Рональд Куман, Хенрик Ларссон, Дирк Кейт, и Деннис Бергкамп намерены приобрести английский клуб. Об этом сообщил агент Роб Янсен.

По словам Янсена, экс-игроки хотят стать совладельцами клуба из третьего или четвертого дивизиона Англии.

По плану, Ларссон должен стать главным тренером команды, Бергкамп займется развитием академии, а Куман получит определенную роль, однако, пока неизвестно какую. 

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Кейт, скорее всего, не получит никакой должности, ведь сейчас он является тренером бельгийского Беерсхота, с которым борется за выход в элиту, и, якобы, не планирует покидать этот пост.

Конкретные команды, которые могут перейти под крыло легендарных нидерландцев и легендарного шведа на данный момент не уточняются.

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