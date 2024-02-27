Ряд легендарных футболистов хочет объединиться, чтобы приобрести клуб в Англии

Ряд бывших футболистов, а именно Рональд Куман, Хенрик Ларссон, Дирк Кейт, и Деннис Бергкамп намерены приобрести английский клуб. Об этом сообщил агент Роб Янсен.

По словам Янсена, экс-игроки хотят стать совладельцами клуба из третьего или четвертого дивизиона Англии.

По плану, Ларссон должен стать главным тренером команды, Бергкамп займется развитием академии, а Куман получит определенную роль, однако, пока неизвестно какую.

Читай также: Владелец Милана опроверг слухи о продаже клуба

Кейт, скорее всего, не получит никакой должности, ведь сейчас он является тренером бельгийского Беерсхота, с которым борется за выход в элиту, и, якобы, не планирует покидать этот пост.

Конкретные команды, которые могут перейти под крыло легендарных нидерландцев и легендарного шведа на данный момент не уточняются.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!