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Владелец Милана опроверг слухи о продаже клуба

Кардинале намерен вернуть клуб в статус гранда.
Сегодня, 12:39
Джерри Кардинале / Getty Images
Джерри Кардинале / Getty Images

Владелец Милана Джерри Кардинале опроверг слухи о возможной продаже клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность приобретения итальянских клубов.

Однако Кардинале, который купил клуб в 2022 году, заявил, что не намерен продавать Милан, у него совсем другие цели.

"Наша цель - это победы во всех турнирах. Все работники клуба должны серьезно поработать ради этого. Это касается и меня. Одна из целей заключается в том, чтобы Милан во время каждого трансферного окна мог тратить на усиление состава не менее 100 млн евро", - цитирует Кардинале Corriere dello Sport.

Ранее также Пиоли прокомметировал последнее поражение "россонери".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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