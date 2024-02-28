Сассуоло - Наполи 1:6: обзор матча и результат игры 28.02.2024

В среду, 28 февраля, в рамках 21-го тура Серии А Сассуоло принимал Наполи. Матч завершился победой гостей со счетом 6:1.

Неаполитанцы знатно поиздевались над соперником, забив ему по три гола в каждом из таймом, при этом именно хозяева первыми вышли вперед.

Главным героем встречи стал форвард Наполи Виктор Осимхен, который оформил хет-трик и отдал один ассист.

Отметим, данная победа стала для гостей первой в этом месяце, а Сассуоло все еще не добывал три очка в феврале.

Статистика матча Сассуоло - Наполи 21-го тура Серии А

Сассуоло - Наполи 1:6

Голы: Рачич, 17 - Ррахмани, 29, Осимхен, 31, 41, 47, Кварацхелия, 51, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.33 - 2.87

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 5 - 27

Удары в створ: 2 - 9

Угловые: 5 - 10

Фолы: 3 - 5

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