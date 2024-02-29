Неудачное празднование: Фан Лидса упал со второго яруса Стэмфорд Бридж после гола в ворота Челси

Для одного из фанатов Лидса поединок 1/8 финала Кубка Англии против Челси завершился особенно неудачно.

Как сообщает The Telegraph, болельщик "павлинов" настолько бурно праздновал первый гол Матео Джозефа в матче, что упал со второго яруса стадиона Стэмфорд Бридж.

Отмечается, что пострадавшего вынесли со стадиона на носилках в шейном корсете и госпитализировали. Нынешнее состояние мужчины остается неизвестным.

Стоит сказать, что это уже второй подобный случай в нынешнем розыгрыше Кубка Англии. Ранее с верхнего яруса стадиона падал фанат Мейдстоун Юнайтед, который праздновал победу своих любимцев над Ипсвич Таун.

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