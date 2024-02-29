В ПСЖ высказались об интересе к Леау

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об интересе клуба к вингеру Милана Рафаэлу Леау.

"Рафаэл Леау? Это певец? Шутка, я очень хорошо знаю, кто это. Но я не могу говорить об игроке, который не в нашем клубе.

Что я могу сказать, так это то, что если все пойдет хорошо, я думаю, я надеюсь и я убежден, что в следующем сезоне у нас будет гораздо лучше команда, чем в этом сезоне. Я в этом не сомневаюсь".

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"Со всех точек зрения. В защите и атаке, физически, технически и тактически. Я не сомневаюсь в этом", - сказал Энрике в интервью RMC Sport.

Напомним, парижский клуб рассматривает Леау в качестве замены Килиану Мбаппе.

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