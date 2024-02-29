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Футбол

Холанд вместе с другом купят на двоих автомобиль за более 3 млн евро

Норвежец решил раскошелиться на роскошное транспортное средство.
Вчера, 22:22
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Ман Сити Эрлинг Холанд совместно с другом детства Оле Эртваагом, основателем инвестиционной компании HiTecVision, приобретает новый роскошный автомобиль - суперкар Mercedes AMG One. Об этом сообщает The Sun.

Стоимость автомобиля составляет 2,5 млн евро, но с учетом налогов она достигнет около 3,13 млн евро. Mercedes AMG One выпущен лимитированным тиражом в 275 экземпляров.

Автомобиль оснащен пятью двигателями категории Формулы-1 и способен развивать максимальную скорость 352 км/ч. Ускорение до 200 км/ч занимает семь секунд, а до 300 км/ч - 15,6 секунды.

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Напомним, Холанд также является владельцем Rolls Royce Cullinan за 350 тысяч евро, Audi RS6 Avant и Range Rover Sport, каждый из которых оценивается в 140 тысяч евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперкар Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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