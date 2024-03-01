Реал намерен подписать еще одну звезду по той же схеме, что и Дэвиса

Ашраф Хакими может вернуться в родной клуб.

Мадридский Реал намерен провернуть схему с Альфонсо Дэвисом с другим игроком, пишет Марио Кортегана.

По информации инсайдера, мадридцы положили глаз на Ашрафа Хакими, однако подписывать его сейчас не планируют.

Клуб хочет подождать 2025 или даже 2026 года, когда у марокканца будет истекать контракт, а затем просто надавят на ПСЖ, как сейчас делают с Баварией.

Отметим, что Хакими - воспитанник Реала, Трансфермаркт оценивает его в 65 млн евро.

Ранее также сообщалось, что БАвария действительно готова продать Дэвиса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!