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Реал намерен подписать еще одну звезду по той же схеме, что и Дэвиса

Ашраф Хакими может вернуться в родной клуб.
Сегодня, 14:40
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

Мадридский Реал намерен провернуть схему с Альфонсо Дэвисом с другим игроком, пишет Марио Кортегана.

По информации инсайдера, мадридцы положили глаз на Ашрафа Хакими, однако подписывать его сейчас не планируют.

Клуб хочет подождать 2025 или даже 2026 года, когда у марокканца будет истекать контракт, а затем просто надавят на ПСЖ, как сейчас делают с Баварией.

Отметим, что Хакими - воспитанник Реала, Трансфермаркт оценивает его в 65 млн евро.

Ранее также сообщалось, что БАвария действительно готова продать Дэвиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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