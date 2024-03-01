Саудовцы подготовили крайне щедрое предложение лидеру Манчестер Сити

Саудовский клуб выражает интерес к подписанию полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб готов предложить "невероятное" и "очень щедрое" соглашение 32-летнему бельгийцу до 2027 года.

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Действующий договор 32-летнего футболиста с "горожанами" истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне на счету де Брюйне один гол и четыре ассиста в семи матчах АПЛ.

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