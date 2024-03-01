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Агент хавбека Арсенала выступил с заявлением о будущем игрока

Жоржиньо уже решил, где будет выступать.
Вчера, 22:49
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Агент хавбека Арсенала Жоржиньо высказался о судьбе игрока.

"Контракт истекает в июне? Наш приоритет – Арсенал. Жоржиньо очень доволен своими партнерами по команде, Артетой и Эду Гаспаром".

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"Мы рассмотрим предложения и решим, что будет лучшим вариантом для его будущего", – сказал Жоау Сантос в интервью TVPlay.

В текущем сезоне на счету 32-летнего итальянца один ассист в 16-ти матчах АПЛ.

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