Агент хавбека Арсенала выступил с заявлением о будущем игрока
Жоржиньо уже решил, где будет выступать.
Агент хавбека Арсенала Жоржиньо высказался о судьбе игрока.
"Контракт истекает в июне? Наш приоритет – Арсенал. Жоржиньо очень доволен своими партнерами по команде, Артетой и Эду Гаспаром".
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"Мы рассмотрим предложения и решим, что будет лучшим вариантом для его будущего", – сказал Жоау Сантос в интервью TVPlay.
В текущем сезоне на счету 32-летнего итальянца один ассист в 16-ти матчах АПЛ.
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