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Ивуарийский футболист умер в возрасте 19 лет

Об этом сообщил клуб игрока.
Сегодня, 12:26
Арчендж Мондоуо / Hamkam.no
Арчендж Мондоуо / Hamkam.no

Юный ивуарийский футболист Арчендж Мондоуо умер в возрасте 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба норвежского ХамКама, за который он выступал.

Отмечается, что центрального полузащитника нашли мертвым в его собственных апартаментах. Причина смерти остается неизвестной.

Ранее у Мондоуо были обнаружены проблемы с сердцем, но, врачи, несмотря на это позволили ему продолжить играть в футбол.

Стоит сказать, что Арчендж выступал за дублирующий состав ХамКама, проведя за него 3 матча и забив один мяч.

Напомним, ранее сообщалось, что автор победного гола в финале Чемпионата мира ушел из жизни в возрасте 63 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смерть

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