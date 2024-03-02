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Жирона может усилиться воспитанником Барселоны

Мика Мармоль интересует коллектив каталонцев.
Сегодня, 14:32
Мика Мармоль / Getty Images
Мика Мармоль / Getty Images

Испанская Жирона ищет усиление центра защиты.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, коллектив Мичела сейчас проявляет наибольшую заинтересованность в услугах футболиста Лас-Пальмаса Мики Мармоля. 

Также центрбека хочет приобрести Атлетико Мадрид и Реал Бетис, однако, "матрасники" и "зелено-белые" не готовы платить за Мармоля "большие деньги".

Стоит сказать, что потенциальная сумма трансфера неизвестна, но, 50% от нее точно достанется Барселоне, которая владеет половиной прав на своего воспитанника.

Отметим, что в текущем сезоне Мармоль провел 24 матча без результативных действий. Transfermarkt оценивает Мику в 5 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жирона

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