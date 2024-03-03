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В Реале верят, что судьи специально засуживают команду

Барселону пытаются вернуть в чемпионскую гонку?
Сегодня, 17:20
ФК Реал Мадрид / Getty Images
ФК Реал Мадрид / Getty Images

Реал считает, что скандал в матче с Валенсией был спровоцирован действиями Барселоны. Об этом сообщает As.

Игра завершилась со счетом 2:2 после того, как судья дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу Реала на 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги.

В стане мадридцев усилилось недовольство судейскими решениями после продолжающегося расследования по делу Негрейры.

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Клуб выразил возмущение удалением Джуда Беллингема и подчеркнул, что игрок не оскорблял судью.

Руководство Реала с подозрением относится к спорным решениям судей, которые, по их мнению, были в пользу Барселоны и навредили Мадриду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Ла Лига

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