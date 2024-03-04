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Один из лидеров Барселоны обвинил команду в недостатке амбициозности

Марк-Андре тер Штеген считает, что он и его партнеры не всегда отдают все силы на поле.
Сегодня, 13:21
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген прокомментировал ничью в матче против Атлетика.

По словам немца, "блаугранас" не сделали все возможное, чтобы одержать победу в игре с басками.

"Мы ехали сюда за победой, но добыть ее не получилось. Мы мало входили в чужую штрафную и не создавали опасности. На этом стадионе всегда тяжело играть. Ничья для соперников значительно лучший результат, чем для нас.

Атлетик прессинговал достаточно высоко, но не очень интенсивно. Мы знали, как преодолеть их давление, но нам становилось все сложнее, когда мы переходили на противоположную половину поля и пробовали создать моменты.

Чего не хватает современной Барсе? Мне не нравится, когда люди говорят на эту тему. Вот вообще не люблю, потому что мне трудно не ответить вам вежливо.

Если есть что-то, чего не хватает этой команде в раздевалке, то это амбиций. У нас осталось ощущение, что мы могли бы сегодня заработать что-то большее, ведь мы хотели взять эти три очка", - сказал вратарь испанского гранда.

Отметим, что сейчас коллектив Хави идет на 3 месте с 58 очками в активе. От Жироны их отделяет 1 пункт, от Реала 8 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген

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