КДК УАФ аннулировал результат матча Александрия - Шахтер

КДК УАФ вынесло вердикт по поводу участия незарегистрированного Ивана Калюжного в игре между Шахтером и Александрией.

Как отмечается в пресс-релизе организации, коллективу Руслана Ротаня присудили техническое поражение, а Шахтеру соответственно техническую победу.

Также принято решение аннулировать результат матча, который завершился нулевой ничьей.

Напомним, Калюжный провел первую половину сезона в аренде в ЛНЗ, после чего вернулся в Александрию, но "горожане" не зарегистрировали его на игру с Шахтером, из-за чего спортивный директор клуба был лишен своей должности.

Стоит сказать, что позже Ивана все же дозаявили на вторую часть чемпионата Украины. Марк-Андре тер Штеген считает, что он и его партнеры не всегда отдают все силы на поле.

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