Леау определился со своим будущим - назвал свою команду

Футболист Милана Рафаэл Леау высказался об интересе европейских грандов.

По словам игрока, он намерен остаться в миланском клубе.

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"Мое будущее — в Милане. У меня здесь есть четырехлетний контракт. Милан помог мне, когда я находился в очень сложной ситуации. Клуб был рядом со мной.

Я не забываю об этом и лоялен по отношению к клубу. Я приехал сюда мальчиком, но стал мужчиной и вырос как футболист. Я хочу продолжать побеждать и мои мысли связаны с Миланом", — приводит слова Леау Corriere della Sera.

В текущем сезоне 24-летний португалец провел 33 матча за Милан, в которых забил девять голов и сделал восемь голевых передач.

Ранее в Милане определились с суммой, за которую готовы продать Леау.

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