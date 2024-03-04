Пике выступил с публичной критикой в адрес руководства Барселоны

Бывший защитник Барселоны Жерар Пике высказался на тему громких заявлений со стороны президента клуба Жоана Лапорты.

"Люди в Барселоне хотят знать правду и столкнуться лицом к лицу с ней. Если такова реальность, нужно сказать об этом.

Чего нельзя делать, так это продавать дым и говорить, что мы собираемся выиграть Лигу чемпионов, а потом оказывается, что у вас нет денег, чтобы конкурировать.

Я не знаю ситуацию в клубе на данный момент, но она кажется не очень хорошей. Верю, что сосьос хотели бы знать правду".

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"Если сказать: "Слушайте, у нас нет ни гроша, и в ближайшие два-три года мы будем эксплуатировать Ла Масию на полную мощность", – люди поймут это. Можно сказать: "Пусть наши талантливые воспитанники растут, и мы попробуем бороться за победу в Ла Лиге".

Нельзя говорить: "Мы постараемся подписать контракт с Холандом". Это чертовски круто, но как вы это сделаете? Я сказал "Холанд", но можно подставить и "Мбаппе" вместе него", – приводит слова Пике издание As.

Напомним, после 27 туров Ла Лиги Барселона занимает третье место в таблице, набрав 58 баллов.

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