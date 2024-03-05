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Бавария постарается продлить контракт с ключевым игроком

Мюнхенцы приложат максимум усилий для переподписания Киммиха.
Сегодня, 00:54
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Бавария работает над продлением контракта полузащитника Йозуа Киммиха до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Действующее соглашение игрока истекает летом 2025 года, но клуб намерен продлить его контракт.

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Отметим, Киммих рассматривал уход из команды из-за конфликта с Томасом Тухелем, который будет уволен по окончании нынешней кампании.

В текущем сезоне на счету 29-летнего немца один гол и три ассиста в 18-ти матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария йозуа киммих

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