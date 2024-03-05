Бавария постарается продлить контракт с ключевым игроком

Бавария работает над продлением контракта полузащитника Йозуа Киммиха до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Действующее соглашение игрока истекает летом 2025 года, но клуб намерен продлить его контракт.

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Отметим, Киммих рассматривал уход из команды из-за конфликта с Томасом Тухелем, который будет уволен по окончании нынешней кампании.

В текущем сезоне на счету 29-летнего немца один гол и три ассиста в 18-ти матчах Бундеслиги.

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